Arriva l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni che anche in questa occasione rinnova il suo impegno nel sociale attraverso la beneficenza.

È in arrivo l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni con tanto di logo a forma di occhio di casa Ferragni. Il progetto, realizzato insieme a Dolci Preziosi, servirà a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Anche stavolta l’influencer ha deciso di impegnarsi in una causa importante, così come abbiamo visto accadere altre volte durante l’anno appena conclusosi.

Basti pensare che a dicembre 2020 i Ferragnez sono stati insigniti dell’Ambrogino d’oro per la generosità mostrata e il loro impegno nel sociale. Vediamo a chi sarà devoluto il ricavato delle vendite di questa lodevole iniziativa promossa dall’amata influencer.

Il progetto di beneficenza

Non è la prima volta che la Ferragni, da sola, o insieme a suo marito Fedez, si impegna in progetti solidali. In questa occasione il ricavato delle vendite delle uova di Pasqua sarà devoluto all’associazione I bambini delle fate dedicata all’inclusione sociale.

Chiara Ferragni

L’associazione nasce nel 2005 e si occupa di raccogliere fondi che vengono poi utilizzati per finanziare progetti portati avanti da altre cooperative e organizzazioni senza scopi di lucro.

Ne sono un esempio il sostegno all’ASFA Puglia, ovvero l’Associazione a supporto famiglie con autismo, o i fondi destinati all’istituto ricerca pediatrica nel padovano. I bambini delle fate aiuta così quelle famiglie che si ritrovano a convivere con le disabilità e i disturbi dello spettro autistico.

L’uovo di Pasqua firmato Chiara Ferragni

Queste uova di Pasqua solidali saranno vendute in edizione limitata e saranno disponibili in tre diverse versioni. La prima da 280 grammi, una più piccola da 150 e una versione mini di 38 grammi che sarà contenuta all’interno di un contenitore, naturalmente a forma di uovo, e anch’esso total pink come l’incarto delle uova degli altri formati che possiamo vedere in questa foto.

Le uova saranno in cioccolato al latte e ognuna recherà il logo dell’influencer sulla confezione. Non ci sono ancora dettagli sulle sorprese che saranno contenute all’interno delle uova. Lo stesso sito web di Dolci Preziosi, infatti, non mostra ancora dettagli perché è attualmente in manutenzione.