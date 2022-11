Ludovica Valli aspetta il secondo figlio e col compagno Gianmaria stanno decidendo il nome da dargli. Sull’argomento c’è qualche disaccordo…

Come si chiamerà il secondo figlio di Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio? Ancora non è dato saperlo anche perché, a quanto pare, in famiglia c’è grande disaccordo. A rendere nota la situazione è stata la stessa modella e influencer che sui social ha raccontato come lei sia molto convinta su un’opzione mentre il fidanzato molto meno…

Ludovica Valli e il nome del secondo figlio: la storia

“Se riesco a convincere Gianmaria al 100% vi prometto che ve lo dico, altrimenti dovremmo aspettare che nasca perché fino alla fine io non mollo a costo di registrarlo io all’anagrafe”, ha esordito Ludovica Valli sulle stories Instagram parlando con i fan a proposito del nome per il secondo bimbo in arrivo.

Infatti, in casa sembrano esserci delle “tensioni” a proposito di come dovrà chiamarsi il piccolo maschietto. “Lui vorrebbe Leonardo, Edoardo. Ma io ho questo nome in mente… Anastasia (la prima figlia ndr) lo ha iniziato a ripetere molto spesso e io ne vado matta”.

Non specificando ancora quale sia questo nome, la Valli ha aggiunto anche come le sia nata questa idea: “Il primo anno che io e Gianmaria ci siamo messi insieme, abbiamo fatto vari viaggi. E tra questi viaggi una volta sul nostro gate per entrare in volo c’erano questi due bambini, il maschietto era il più piccolino. La mamma chiamava questo bambino, bellissimo, biondo con gli occhi azzurri. Ma a prescindere dalla bellezza, questo bimbo mi è rimasto nel cuore. Io associo tanto il nome alle persone e mi sono immaginata io con un figlio maschietto con quel nome”.

Si aspettano aggiornamenti per saperne di più…

Di seguito, invece, un recente post Instagram con le immagini della famiglia al completo in attesa del “nuovo arrivo”:

