Fiori d’arancio in vista per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio tra le Alpi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposeranno: la coppia, che si è conosciuta grazie al Grande Fratello Vip 2017, ha annunciato le nozze. In vacanza tra le Alpi per trascorrere alcuni giorni all’insegna del relax e del romanticismo, i due hanno condiviso alcuni dei momenti più belli della loro fuga d’amore. La cornice scelta per la breve vacanza è stata perfetta per la proposta di nozze che Ignazio ha fatto alla sua Cecilia…e la risposta non poteva che essere un gioioso sì!.

Ignazio Moser, proposta di nozze a Cecilia

Con un breve video che riassume la dichiarazione d’amore di Moser con tanto di anello che la Rodriguez ha indossato all’anulare destro, la coppia ha voluto condividere con il popolo social la romantica proposta di nozze.

“And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, si legge a corredo del video. In tantissimi hanno voluto fare loro gli auguri per la splendida notizia, compresa la sorella di Cecilia, Belén, che ha espresso tutta la sua gioia con una simpatica Instagram story.

“Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi…evitate di farlo a luglio che si crepa! – ha scritto la Rodriguez ironica – .Io voglio essere la testimone e lanciare i petali! Grazie!”.

