Da settimane si chiacchiera di un’ipotetica convivenza tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia sembra essere più solida che mai e a confermare l’intenzione di una vita insieme ci sono le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha pizzicato i due durante una visita immobiliare. Pronto a lasciare la mega villa all’Eur dove finora ha convissuto con Ilary Blasi, il Pupone pare abbia deciso di trasferirsi dalla parte opposta della Capitale insieme alla nuova compagna.

Come documentato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati mentre ispezionavano un’abitazione a Roma Nord.

“La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno – scrive il rotocalco – . La coppia, quindi, potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. E non una dimora qualunque”.

L’abitazione visitata dai due, infatti, pare essere extra lusso. “Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città – si legge ancora – . Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione”.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram