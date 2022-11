Si è spenta all’età di 49 anni la scrittrice Julie Powell: la sua storia è stata raccontata in un libro e nel celebre film, Julie e Julia.

La vita di Julie Powell è diventata prima un libro e poi un film. Lei, che a 30 anni era stanca del lavoro monotono in un call center, ha deciso di seguire la passione per la cucina. Aveva aperto un blog e ogni giorno cucinava una delle 524 ricette trovate in un vecchio libro del 1961, Mastering the Art of French Cooking. Lo stile ironico con cui si presentava in video rese la Powell famosa tanto da portarla a diventare il soggetto di un libro e poi di un film con Meryl Streep che si è aggiudicata un Golden Globe per l’interpretazione.

Julie Powell, la morte avvenuta il 26 ottobre 2022

La scrittrice e appassionata di cucina Julie Powell si è spenta all’età di 49 anni nella sua casa di Olivebridge, nello stato di New York, lo scorso 26 ottobre.

È stato il marito Eric a darne la notizia e, secondo quanto emerso, la scrittrice sarebbe stata colta da un arresto cardiaco risultato fatale.

