Nuovo caso a Ballando con le stelle: si vocifera che una coppia in gara abbia litigato e lui sia sparito dai radar della partner.

Cosa sta accadendo nelle ultime ore a Ballando con le stelle? Dopo gli infortuni di Gabriel Garko e Iva Zanicchi, a far chiacchierare gli appassionati dello show di Rai 1 ci sta pensando il giallo che si è venuto a creare intorno alla coppia composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Pare che lui si sia risentito di un atteggiamento della conduttrice e sia momentaneamente sparito.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno litigato?

Ad insospettire il pubblico tanto da pensare ad una lite tra i due è stata la mancata partecipazione del maestro di ballo a Oggi è un altro giorno.

La Costamagna è arrivata in studio da sola, accompagnata da Simone Di Pasquale. “Pasquale? Sabato mi ha detto che andava a comprare delle sigarette…”, ha replicato ironica Luisella a Serena Bortone, curiosa di sapere come mai la concorrente di Ballando con le stelle fosse da sola in trasmissione.

.@luisellacost parla del suo partner a #BallandoConLeStelle: “Sabato scorso mi ha detto che andava a comprare le sigarette…” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/QFvYwv2f9o — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) October 31, 2022

Intanto, a distanza di qualche ora, Pasquale ha voluto fare una precisazione. La sua assenza in studio è stata una scelta degli autori. “Volevo chiarire per tutti quelli che mi stanno chiedendo. Oggi non ero presente con Luisella a Oggi è un altro giorno, in quanto ho ricevuto questa mattina una comunicazione direttamente dalla redazione”, ha precisato il ballerino, allegando il testo del messaggio in cui la redazione del programma pomeridiano di Rai 2 non conferma la sua partecipazione a seguito di “cambi di contenuti scaletta”.

Il settimanale Novella 2000, però, ha aggiunto ulteriori dettagli sulla presunta lite tra La Rocca e la Costamagna. Pare che lui non abbia gradito la scelta di Luisella di continuare a ballare nonostante l’infortunio.

Si vocifera che, dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle, Pasquale abbia lasciato furioso gli studi, adirato perché la compagna di ballo ha ceduto alle richieste del pubblico e ha preferito rimanere in gara “spettacolarizzando in qualche modo la loro precedente decisione”.

