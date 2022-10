Potrebbero esserci delle sorprese nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. Iva Zanicchi potrebbe non esserci: ecco perché.

Si torna a parlare di Iva Zanicchi e della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Dopo le scintille, ormai note, avute con Selvaggia Lucarelli e la famosa reazione dopo un giudizio negativo alla sua esibizione, la cantante potrebbe non prendere parte alla puntata…

Iva Zanicchi out a Ballando con le Stelle?

Iva Zanicchi

Come anticipato, sembra proprio che ci siano problemi in vista per Iva Zanicchi, almeno per quanto riguarda la prossima puntata di Ballando con le Stelle.

L’indiscrezione è arrivata da Davide Maggio che sul suo sito ha spiegato che dopo la possibile assenza di Gabriel Garko, potrebbe esserci anche quella della cantante.

Il motivo dell’ipotizzata assenza della Zanicchi nella gara di sabato 29 ottobre 2022 non avrebbe, però, nulla a che vedere con il caso dell’offesa rivolta a Selvaggia Lucarelli settimane fa. Infatti, il possibile forfait dell’artista sarebbe da attribuire a questioni in famiglia, al momento, non meglio precisate.

Sulla questione, però, ad ora non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali da parte della produzione del programma.

Diverso, invece, il discorso Gabriel Garko sul quale la conduttrice Milly Carlucci ha dato aggiornamenti spiegando che l’attore si è fatto male: “Durante le prove Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è subito apparsa abbastanza seria. Adesso è nelle mani dei medici che ci devono dire come potremo gestire questa brutta situazione”.

Di seguito, invece, proprio un recente post Instagram di Ballando sulle condizioni di Garko:

