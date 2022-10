Gli appassionati di cinema potranno ora vedere in chiaro Warner TV, il canale del gruppo Warner Bros che trasmette il grande cinema.

Se siete appassionati del grande cinema c’è per voi una grande notizia: sulla vostra TV, in chiaro, arriva Warner TV, il canale del gruppo Warner Bros che è dedicato al grande cinema. Ogni giorno vengono trasmessi tanti di film, di tutti i generi: per vederli non bisognerà fare altro che sintonizzarsi sul canale 37 del digitale terrestre a partire da domenica 30 ottobre 2022. Nel caso in cui, dal 30 ottobre, non doveste vedere in canale, non dovrete fare altro che risintonizzare il vostro televisore. Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Warner TV.

Warner TV: il palinsesto

Ogni giorno della settimana su Warner TV è dedicato a un genere cinematografico differente.

Libro e ciak cinema

Il lunedì è il giorno di “Ciak, Azione”, ovvero quello dedicato ai film d’azione. Tra i titoli in programma ci sono: Interceptor, Interceptor – Il guerriero della strada, Mad Max Oltre la sfera del tuono, Nome in codice: Nina, I dinamitardi, Hong Kong Un posto per morire.

Il martedì è invece il giorno di “Senti chi ride”, ovvero delle commedie. Tra i titoli in programma ci sono: Prima o Poi Me Lo Sposo, Sbucato Dal Passato, Le Insolite Sospette, Le Regole Del Gioco, Mama’s Boy, Rock Star, Rock Of Ages.

Il mercoledì è quello delle “Notti d’autore” dedicato ai grandi registi di Hollywood. Tra i film che vedremo ci sono: Sesso & Potere, Mad City Assalto Alla Notizia, Mezzanotte nel giardino del bene e del male, Hamlet, Othello, Don Juan De Marco Maestro D’amore, Le Relazioni Pericolose.

Al giovedì invece viene dato spazio al cinema degli anni ’70 con “’70 mi da tanto”. E tra i film citiamo: L’inferno Di Cristallo, Telefon, Avalanche Express, Candidato all’obitorio, Coma Profondo, La Formula, Meteor.

Passiamo al venerdì che è dedicata al genere horror con i film che fanno parte del filone “80 paura”. Alcuni dei film in programma sono: L’inferno Di Cristallo, Telefon, Avalanche Express, Candidato all’obitorio, Coma Profondo, La Formula, Meteor.

Il sabato è invece dedicato al grande cinema degli anni ’80, con i titoli che fanno parte del filone “80 Nostalgia”. Anche in questo caso citiamo dei film: Action Jackson, Colpo Sicuro, Star 80, Uragano Smith, Vendetta Trasversale, Ormai Non C’è Più Scampo.

Infine la domenica è dedicata al ciclo “Per qualche western in più”. E tra i film western proposti ci sono: Furia Del West, Il Cacciatore Del Missouri, L’oro Della Calofirnia, Orizzonti Lontani, Terra Infuocata, Wichita.

