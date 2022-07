Ignazio Moser rivela di essere pronto a creare una famiglia con Cecilia, poi commenta il divorzio dei suoi genitori.

Dopo aver compiuto 30 anni e quasi 5 di relazione con la sua Cecilia, Ignazio Moser si sente pronto a fare il grande passo proprio con la modella argentina. L’ex naufrago lo dichiara tra le pagine del settimanale Chi, dove oltre ai progetti di coppia, svela anche cosa pensa del divorzio dei suoi genitori.

Le dichiarazioni di Ignazio Moser

Ignazio Moser

Come riporta FanPage, ai microfoni del settimanale, Ignazio Moser svela i progetti con Cecilia: “Vogliamo entrambi una famiglia, il prossimo traguardo è sicuramente quello. A ottobre saranno cinque anni insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore. È sufficientemente solido per fare questo passo.“

L’ex gieffino poi svela che la relazione non è sempre stata facile e lineare: “Non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza” ha confessato il Moser.“

Sul divorzio dei genitori, Moser dichiara: “Non è un argomento del quale parlo volentieri. Mi dispiace che la notizia sia uscita così e non ne ho capito tanto la motivazione, ma non voglio fare polemica. I miei genitori sono sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia e noi figli abbiamo sempre rispettato questa inclinazione e cercato di proteggere anche la scelta di separarsi. Mi piacerebbe continuare a farlo.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG