I due attori sono stati protagonisti del gossip su una presunta loro crisi e Laura Chiatti rompe il silenzio svelando la verità sui rumor.

Laura Chiatti, in occasione di un’intervista a Chi, ha confermato di aver attraversato una crisi con suo marito Marco Bocci. I rumor sulle difficoltà di coppia è stato per molto tempo al centro delle cronache rosa, con tanto di speculazioni su tradimenti e gelosie. Ora a parlare è proprio l’attrice che svela come siano andate le cose effettivamente.

Le dichiarazioni di Laura Chiatti

Laura Chiatti

Come riporta Gossip e TV, al magazine diretto da Alfonso Signorini, Laura Chiatti conferma la crisi con Marco: “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo“.

Nonostante il loro matrimonio abbia affrontato delle turbolenze, l’attrice rassicura che la coppia non è mai arrivata al punto di rottura: “Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”.

Sulle voci che parlavano di presunti tradimenti e gelosie, l’interprete svela: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale“. Poi rivela che farebbe in caso di tradimento di Marco: “Lo perdonerei, odio l’ipocrisia. Ma se proprio dovesse accadere attuerei la legge del taglione” aggiunge ridendo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG