Il rapper è rimasto ammutolito e attonito per alcuni secondi, a causa di una domanda di una fan a Battiti Live.

Fedez si è esibito sul palco di Battiti Live, evento musicale di Radio Norba, ma la domanda di una fan lo manda in crisi. Il rapper è rimasto qualche secondo in silenzio, visibilmente imbarazzato e in difficoltà, ma cosa gli avrà chiesto mai questa ragazza individuata tra il pubblico?

La domanda della fan che mette in difficoltà Fedez

Fedez

Dopo un simpatico siparietto, Mariasole Pollio ha intercettato una fan del rapper tra il pubblico e le ha dato la parola. La ragazza ha posto una semplice domanda a Fedez: “Sono Eleonora, sei un artista immenso e ti stimo per tutti i progetti di beneficienza che porti avanti. Poi, una domanda: tu usi molto i social per raccontarci la tua vita, ma cos’è che ti piace raccontarci di più?”

Nessuna domanda particolare o invadente, ma Fedez comincia ad andare in crisi: “Ooooohh.. quellooo… oooooh… Quello…“. Dopo qualche secondo in cui rimane in silenzio e in difficoltà l’artista risponde: “Quello che non voglio nascondere. Boh, io ho un concetto di privacy abbastanza relativo. Racconto tutto tranne cose essenziali, tipo il concepimento dei figli“.

Dopo un attimo di difficoltà, dunque, il rapper ha ripreso la sua parlantina e al termine dell’esibizione con Tananai ha fatto ridere il pubblico affermando: “Penso sia un miracolo che sia riuscito a performance perché quando sono salito sulle spalle di Tananai mi sono frantumato la mia p…a sinistra“. Il presentatore è rimasto un po’ in imbarazzo ma la folla si è divertita molto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG