La principessa etiope pubblica una foto in intimo, molto provocante su Instagram e Barù commenta in un modo che non piace agli utenti.

Lulù Selassiè infiamma il web con una foto in intimo, semi nuda sul suo letto con accanto il suo cagnolino. Tra i tanti commenti spunta anche quello di Barù, con cui la principessa etiope ha stretto un rapporto di amicizia. Le parole del cuoco però hanno sollevato numerose polemiche tra gli utenti che non hanno apprezzato la sua ironia.

Il commento di Barù che ha fatto storcere il naso al web

Lulù Selassiè pubblica una foto piccante e scrive la seguente didascalia: “Sono il sogno di ogni fotografo“. A questo punto, Barù commenta: “Just chilling with my dawg” che tradotto significa: “Mi sto solo divertendo con il mio amichetto” con tanto di faccina che ride allegata.

Queste parole del cuoco, nonostante la principessa abbia risposto: “Yooo amore, I miss you“, non sono andate a genio al web che non si è risparmiato nei confronti dell’ex gieffino. “Ma esagera..dai Scherzi a parte.. su una ragazza che ha la. Metà dei suoi anni.. Stona un po’”, questo è solo uno dei tanti commenti contro Barù da parte degli utenti.

Ecco la foto di Lulù in intimo

Vero è che per comprendere il loro rapporto occorre fare un passo indietro, al GF Vip. I due hanno partecipato insieme al reality legando molto grazie alla cotta che la sorella Jessica nutriva per il cuoco. Anche dopo il programma, le sorelle Selassiè sono rimaste in ottimi rapporti con lui anche se la relazione tra Barù e Jessica non è mai decollata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG