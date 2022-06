Ludovica Perissinotto è una splendida modella che ha partecipato anche a Miss Italia. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Ludovica Perissinotto è una splendida top model balzata agli onori delle cronache rosa nel 2022, quando è stata avvistata in compagnia di Barù. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera nel mondo della moda, passando per alcune curiosità.

Chi è Ludovica Perissinotto: la carriera

Classe 1993 (non è dato sapere esattamente quando sia nata) e originaria di Teramo, in Abruzzo, Ludovica Perissinotto è una modella che è stata eletta Miss Abruzzo e che, nel 2011, ha preso parte a Miss Italia, cosa che le ha permesso di guadagnarsi la fascia di Miss Eleganza. A seguire ha sfilato per alcuni importanti brand d’alta moda e il suo debutto è avvenuto ad “Alta Roma”, dove ha indossato alcuni capi dello stilista Nino Lettieri. Ha frequentato la facoltà di Tutela e benessere degli animali all’Università e, in seguito al suo trasferimento a Milano, si è iscritta allo IED.

“Devo tutto questo a Miss Italia, che è stata il trampolino di lancio. E poi l’organizzazione mi ha seguita nel periodo di preparazione. Ora ho vicino Patrizia Mirigliani che mi telefona, mi da consigli su come comportarmi, vestirmi. Non potrei desiderare di più”, aveva dichiarato dopo la sua partecipazione a Miss Italia (stando a quanto riporta Ilcentro.it).

Ludovica Perissinotto: la vita privata

La modella è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non è dato sapere se sia impegnata o meno. Nel 2022 è balzata agli onori delle cronache dopo esser stata avvistata in compagnia dell’enologo Barù. Da sempre è legata alla sua famiglia e ha dedicato la sua fascia di Miss Abruzzo al papà scomparso. Ludovica Perissinotto abita a Milano e ha vissuto anche a Roma.

Ludovica Perissinotto: le curiosità

– Ha numerosi tatuaggi sul corpo.

– Su Instagram condivide molti scatti legati al suo lavoro di modella o ai suoi viaggi.

– Le piace leggere e andare al cinema.

– Uno dei suoi tratti immediatamente riconoscibili è un piccolo neo sopra le bocca.

