Il settimanale Chi svela nuovi retroscena sulla separazione Totti-Blasi, alla base della quale ci sarebbe un accordo saltato per colpa del calciatore.

Dopo aver pubblicato le foto in cui Francesco Totti raggiunge l’abitazione di Noemi Bocchi, il settimanale Chi getta altra benzina sul fuoco. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, parla di un tacito “patto” tra i due ex coniugi prima della separazione.

Il patto mediatico tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Famiglia Totti

Secondo la rivista di gossip, la Blasi ha smentito le voci sul tradimento di Totti con Noemi Bocchi dichiarando che la stampa avesse fatto una figuraccia, per una ragione specifica. La conduttrice, come sottolinea Chi, era certa delle sue affermazione perchè c’era un tacito accordo tra lei e Totti.

Come si legge sul settimanale: “Totti ha negato fino alla noia una relazione con Noemi. Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme“.

Il giornale aggiunge: “Forse Totti senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi“. La relazione tra Noemi Bocchi e Totti però era già molto chiacchierata e tanti giurano di averli visti in molte occasione mentre cenavano insieme. Insomma, difficile celare la verità troppo a lungo, soprattutto se si parla di coppie vip.

