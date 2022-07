Il noto marchio Lenor ha cambiato il suo spot per renderlo conforme all’attuale notizia sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

La conduttrice è testimonial di Lenor, noto marchio di ammorbidenti che è stata investita in modo indiretto dalla valanga mediatica sulla separazione Totti-Blasi. Proprio l’azienda ha dovuto cambiare il suo spot adeguandolo alle ultime notizie sulla rottura che, inevitabilmente, si ripercuote sui rapporti commerciarli dell’ex coppia.

Come Lenor ha cambiato lo spot

Ilary Blasi

A riportare la notizia è Very Inutil People che svela come Lenor abbia cambiato la sua pubblicità. Nello spot del 2021 Ilary Blasi dice: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto“. La parola “matrimonio”, ora viene sostituita con “profumo“.

Questo cambiamento risulta abbastanza sensato visti i tempi e il divorzio tra Ilary e il capitano che non risultato essere “perfetto”. Ovviamente, lo spot è stato girato diverso tempo prima dell’annuncio dell’ex coppia vip ed è stato necessario cambiare.

Come riporta FanPage: “Un matrimonio apparentemente perfetto quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, naufragato (non proprio a sorpresa) solo una settimana fa. Le voci di una separazione imminente erano esplose per la prima volta qualche mese fa ma erano state immediatamente messe a tacere dai diretti interessati che avevano parlato di una fake news. Ma a distanza di qualche mese, la verità è emersa prepotentemente“.

Ora la Blasi si sta godendo il suo soggiorno di relax con i suoi figli in Tanzania, lontana da occhi indiscreti e dal polverone mediatico che si è scatenato sulla sua famiglia.

