Dopo la separazione con Totti, Ilary Blasi è volata con i figli in Africa. In queste ore è stata vista a cena per la prima volta in pubblico.

Non si sono ancora placate le tensioni e le polemiche dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Se di recente era stato l’ex capitano della Roma a mostrarsi per la prima volta in pubblico, in questo caso è toccato alla showgirl che, dalla lontana Africa, dove è partita con i figli per evitare le conseguenze mediatiche dell’addio al marito, è stata vista a cena in quel di Zanzibar.

Ilary Blasi, prima cena “pubblica” dopo addio a Totti

Ilary Blasi

Come mostrano le immagini condivise su Instagram da Pipol Gossip, la Blasi è stata vista nelle scorse ore a cena in un ristorante di Zanzibar insieme ai suoi figli.

“Ilary Blasi è stata sorpresa a cena in un ristorante di Zanzibar, dove è volata per allontanarsi dal clamore mediatico che la vede protagonista insieme al suo ormai ex Francesco Totti. In questo filmato la conduttrice appare in tutta la sua semplicità: gioca con la piccola Isabel per poi prenderle la mano e accompagnarla a tavola. Serata tranquilla per la conduttrice, qualche chiacchiera con gli amici con cui sta trascorrendo le vacanze e con i figli Christian e Chanel”, le parole del noto media esperto di Vip e spettacolo.

Per la conduttrice, quindi, momenti sereni con i suoi ragazzi prima di quello che sarà un nuovo inizio a Roma una volta tornata in Italia.

Di seguito le immagini della cena pubblicate su Instagram in un post di Pipol Gossip:

Riproduzione riservata © 2022 - DG