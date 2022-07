Prima uscita pubblica per Francesco Totti dopo la rottura con Ilary Blasi. L’ex 10 della Roma è stato visto in compagnia di un amico.

Se da una parte l’ormai ex Ilary Blasi è partita alla volta dell’Africa, e non ha fatto mancare di far parlare di sé per uno scatto osé, dall’altra Francesco Totti è rimasto in Italia, nella sua Roma, dove è stato visto in compagnia del suo grande amico Vincent Candela, ex compagno ai tempi in giallorosso. I due, infatti, sono stati protagonista di un match di padel al termine del cui il Pupone si è anche fermato a regalare delle maglie della sua ex squadra a dei bambini.

Le prime immagini di Totti in pubblico dopo rottura con la Blasi

FRANCESCO TOTTI

Dopo i fatti ormai ben noti della rottura con Ilary Blasi, Francesco Totti ha deciso di prendersi un momento tutto per sé e staccare la spina per qualche ora dal caos mediatico scatenatosi dopo l’ufficializzazione della fine del suo rapporto con la conduttrice.

L’ex capitano della Roma si è divertito in compagnia del suo caro amico ed ex compagno di squadra Vincent Candela durante una partita amichevole di padel. Dal profilo Instagram di Candela si vedono proprio le prime immagini di Totti pubbliche dopo l’annuncio delle scorse giornate.

Sempre Candela ha voluto anche mandare un messaggio allusivo al suo amico con una frase dal doppio significato: “Non si perde mai, si vince o si impara”. Il riferimento potrebbe essere solo alla partita appena giocata ma sembra proprio avere un secondo fine, con un’allusione molto chiara che riguarda il rapporto tra Totti e la Blasi.

Come anticipato, poi, l’ex 10 della Roma, dopo essersi divertito a giocare con Candela ha anche regalato a dei bambini presenti sul campo delle maglie della squadra giallorossa autografate. Un gesto da vero campione.

Di seguito il post Instagram col video e alcune immagini pubblicate da Vincent Candela:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG