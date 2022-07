Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola, Guendalina Tavassi e il suo ragazzo sono più innamorati che mai. Anche se…

Guendalina Tavassi è stata sicuramente una delle concorrenti che ha fatto maggiormente parlare di sé durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Sebbene la donna non sia arrivata fino alla finale, è stata molto apprezzata per la sua sincerità, più dai telespettatori che dai compagni naufraghi. Adesso, tornata in Italia ormai da tempo, la nota influencer è sempre più seguita e intrattiene i suoi fan con i racconti delle sue giornate. Tra questi, anche qualche aneddoto sul proprio fidanzato Federico Perna che, a quanto pare, ha un vizio che non riesce proprio a togliersi.

Guendalina Tavassi e il vizio del ragazzo

reggiseno rosso

Attraverso le sue stories Instagram, Guendalina Tavassi ha spiegato un vizietto un po’ particolare del suo “cuore”, come lo chiama lei. A quanto pare, specie in questo periodo estivo, fatto di vacanze e tanto mare, Federico non riesce proprio a trattenere la sua gelosia e lo fa notare in un modo molto strano.

“Come ogni mattina lui si mette qua e controlla il costume”, ha spiegato Guendalina ai suoi seguaci Instagram. E poi, mostrandosi già in spiaggia col bikini scelto: “Che poi questo è uno di quelli più coprenti che ho. Ogni volta mi devo cambiare 300 costumi perché a lui non gliene sta bene uno, quando capirà che non è il costume il problema, è il costume su di me!”, ha aggiunto per spiegare la situazione orgogliosa del suo bikini rosso.

Il problema quindi sono i costumi usati dalla donna, forse un po’ troppo poco coprenti le sue forme importanti. Il buon “cuore” dovrà farsene una ragione…

Di seguito un recente post Instagram della Tavassi in costume:

Riproduzione riservata © 2022 - DG