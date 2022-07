Attrice e comica, Chiara Francini si racconta tra scuola, studi, carriera e vita privata confidando anche qualche aspetto inedito.

Lunga intervista a Oggi per Chiara Francini che ha parlato di diversi temi importanti che la riguardano da vicino. Dal suo modo di essere, all’attuale compagno fino al desiderio, e alla paura, di avere un figlio. La giovane attrice ha spaziato a 360° su tanti argomenti.

Chiara Francini e “la paura” di diventare madre

L’intervista di Chiara Francini inizia dal principio e da come sia stata sempre stata, anche da più giovane: “Fin dall’università andavo a fare gli esami struccata, coda bassa, lupetto e pantaloni del mi’ babbo. Non avrei potuto accettare di prendere un voto alto per ragioni diverse dalla preparazione”. Sulla carriera e su eventuali compromessi per andare avanti: “Io, per lavorare, ‘un l’ho mai data’. Mai inginocchiata neanche per pregare, figuriamoci davanti a registi o produttori”.

Poi alcuni pensieri molto personali e privati. Sul fidanzato: “Frederick è l’uomo migliore che abbia incontrato, ci corrispondiamo, non abbiamo bisogno di sposarci”, ha raccontato.

E sul tentativo di avere un figlio: “È che io non lo so se lo voglio davvero, un figlio. Non credo alle donne che si dicono sicure di volerne, non ci credo che non abbiano paura come me di essere madri di merda… Sarei in grado di non essere uno di quei genitori che spacciano per libertà lasciata ai figli l’abdicazione al proprio ruolo di guida? Un genitore ti ama, per forza. La differenza la fa quello che è in grado di fare per renderti felice. E io mica lo so se sono capace… Quindi ci provo ma sarà il mio corpo a decidere”, ha concluso la Francini.

