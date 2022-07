Polemiche per una risposta di Alessandra Amoroso ad un fan che voleva scattarsi una foto con lei. La cantante non è nuova ad episodi simili.

Alessandra Amoroso di nuovo nella bufera per una risposta ad un fan che voleva scattarsi una foto con lei. La cantante, tra i protagonisti di ‘Battiti Live’ a Bari, ha voluto dedicare del tempo ai suoi ammiratori ma anche in questo caso una sua frase ha scatenato l’ira dei social.

Alessandra Amoroso: nuova bufera per risposta a fan

Alessandra Amoroso

Solamente alcune settimane fa, Alessandra Amoroso era stata presa di mira da tantissime persone per aver negato un selfie e un autografo ad un fan che l’aveva attesa per ore dopo un concerto. Adesso, ci risiamo anche se in realtà, toni e modi sono stati differenti.

Dopo la sua esibizione al ‘Battiti live’ di Bari, la cantante si è fermata con un gruppo di supporter accorso per lei. Tra le persone presenti è emerso anche un uomo che ha chiesto con insistenza una foto all’artista. Ad un certo punto, la Amoroso sentendo l’ennesimo “Alessandra! Dai, per cortesia, una foto insieme” si è un po’ arrabbiata e ha risposto: “Con calma, ci sono le ragazze prima. Prima le signorine e poi me la faccio con lei”.

Poi, con fare ironico e visibilmente col sorriso: “Ora me la faccio con lei [una ragazza, ndr] calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia”. Una risposta che ha immediatamente fatto il giro del web e che ha scatenato molti utenti, specie su TikTok dove il video è diventao virale.

Molti non hanno gradito la risposta della Amoroso nonostante fosse detta con tono ironico e, magari, anche un velo di pensiero alla precedente polemica. In tanti si sono lamentati del suo fare anche se, in questo caso, non sembra esserci alcun comportamento da rimproverarle.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG