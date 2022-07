Harry e Meghan Markle hanno lasciato il Regno United e i Reali ma anche in California non sembrano attirare a loro troppe simpatie…

Il principe Harry e la sua consorte Meghan Markle non sembravo aver attirato a sé troppe simpatie. L’addio al Regno Unito e la vita in California non sembrano andare del tutto come si aspettavano. In modo particolare la duchessa di Sussex non staremmo molto simpatica ai “vicini” che le avrebbero affibiato un soprannome non bellissimo.

Meghan Markle e il soprannome dai vicini

Meghan Markle

Da quanto si apprende da Closer, soprattutto per gli usi e le abitudini della duchessa di Sussex, Harry e Meghan non andrebbero molto a genio ai loro vicini. Infatti, pare che i residenti, e più in generale le persone che frequentano i loro stessi posti, le abbiano dato un soprannome solo all’apparenza affettuoso: ‘Principessa di Montecito’.

Negli ambienti più esclusivi della California, come Beverly Hills, Montecito o West Hollywood, infatti, Meghan Markle non è molto apprezzata e pare avere delle abitudini molto particolari. Per esempio, quando prenota in un ristorante, chiede appositamente dei tavoli appartati, lontani da quelli a cui siedono altri clienti. Un comportamento che molti residenti giudicano come troppo altezzoso e che ha dato origine appunto al soprannome prima citato.

Il comportamento della coppia, sempre secondo quanto riferito da una fonte a Closer, sarebbe ben differente rispetto a quello di tanti altri volti noti dello spettacolo che abitano nella loro stessa zona. Parliamo di personaggi del calibro di Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Serena Williams, James Corden. O altri come Orlando Bloom e Katy Perry.

Lo stesso media ha anche raccontato altre abitudini della donna e di Harry come i posto da loro preferiti: si parla di Cecconi’s, Sunset Tower, Sugarfish e soprattutto Lucky’s Steakhouse.

Tra le altre cose, i due amano passeggiare con i cani e Meghan adora passare gran parte del tempo a Montecito, ma non disdegna viaggi settimanali a Los Angeles.

Di seguito un recente post Instagram proprio di Harry e Meghan:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG