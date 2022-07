L’ex cantante di Amici Aka7even vittima di una brutta disavventura con tanto di furto subito. Il racconto sui social.

Ore concitate per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filipii Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano. L’artista ha spiegato con alcune stories su Instagram di essere stato vittima di un furto e di aver trovato la sua auto distrutta. Nelle immagini condivise, anche lo scatto con la vettura con un finestrino rotto, usato come mezzo di passaggio per arrivare al contenuto dell’auto.

Aka7even, il racconto sul furto subito

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

A raccontare la brutta disavventura vissuta, è stato lo stesso Aka7even. Il cantante del noto tormentone ‘Loca’ è stato derubato nelle scorse ore tra l’altro mentre stava per mettersi in viaggio subendo un doppio disagio dato che tra la refurtiva c’era tutto il suo guardaroba per il volo.

Da quanto si apprende, i ladri avrebbero rubato tutte le valigie che si travavano all’interno dell’auto su cui stava viaggiando l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi che è stato stato costretto a fare ritorno a casa per prendere alcuni vestiti nuovi, in quanto quelli che aveva scelto in precedenza, appunto, non c’erano più. “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie?”, ha detto in tono sarcastico il cantante. “Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto”.

Come spiegato, Aka7even si è dovuto muovere in fretta verso il ritorno a casa per prendere altri vestiti dato che il suo volo stava per partire. Tra le stories pubblicate su Instagram anche uno scatto dove si vede appunto l’auto con i vetri rotti. Infine, anche un altro messaggio, questa volta meno ironico e rivolto a chi ha compiuto questo atto nei suoi confronti: “Il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti”.

Di seguito, invece, un post Instagram del giovane cantante di alcuni giorni fa:

