Dopo i problemi di salute recenti, Heather Parisi si racconta brevemente sui social spiegando cosa ha avuto. Le sue parole.

Tre settimane di sofferenza e lotta contro una problematica per altro a lei già nota e combattuta in passato. Ora la gioia dello star nuovamente bene. Heather Parisi si racconta sui social e, con tanto di nota polemica, spiega cosa ha avuto e perché era sparita per circa un mese.

Heather Parisi e la labirintite

“Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo. Per tre lunghissime settimane ho avuto la labirintite (Vertigo)”. Inizia in questo modo il lungo post su Instagram di Heather Parisi che nell’ultimo periodo non si era mostrata pubblicamente per evidenti, e solo ora noti, problemi di salute.

E ancora: “Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato. Dopo ‘Ciao Weekend’ nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipi, perché la stanza tutto intorno girava, girava e girava. Andavo a carponi fino al bagno e poi ritornavo a carponi al letto. A nightmare (un incubo, ndr)!”.

Dopo aver raccontato tutto quello che ha vissuto nell’ultimo periodo ai suoi seguaci, il volto noto dello spettacolo non si è lasciato sfuggire anche l’occasione per fare polemica: “Oggi, ne sono sicura, mi direbbero che è un effetto del Long Covid”. Infatti, la donna aveva già palesato dubbi sul tema vaccinazione, soprattutto in merito all’obbligarietà.

Ricordiamo che la labirintite è un’infiammazione dell’orecchio interno e oltre alla riduzione dell’udito comporta anche vertigini e perdita dell’equilibrio, problematiche che appunto la Parisi conosceva e conosce bene ma che ora, per fortuna, si è messa alle spalle.

Di seguito il post Instagram della donna:

