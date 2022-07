Dopo la separazione, tra Shakira e Piqué non sembra essere tornato ancora il sereno. Il motivo riguarda questioni economiche e non solo.

Erano una delle coppie più apprezzate dello spettacolo, tra mondo della musica, imprenditoria e, ovviamente, calcio. Parliamo di Shakira e Piqué, calciatore del Barcellona. I due si sono separati ma, per ora, gli umori non sono assolutamente dei migliori. Tutta colpa degli accordi post addio che oltre alle questioni economiche mettono in mezzo, per forza di cose, anche i loro figli.

Shakira e Piqué, accordo milionario rifiutato: cosa succede

Shakira e Gerard Piqué

Nuovo capitolo nella separazione ancora in fase di avanzatamento tra Shakira e Piqué, ormai diventata una delle ex coppie più amate dello star system. I due sono alle prese con gli accordi post addio tra figli e questioni legate ai soldi. La cantante colombiana sarebbe pronta a lasciare Barcellona, città dove abita per via dei motivi lavorativi del padre dei suoi figli, per trasferirsi a Miami portandosi dietro, però, i due piccoli, Sasha e Milan,

Secondo lo show di YouTube Chisme No Like, Shakira avrebbe avanzato un’offerta multimilionaria a Piqué, che, però, avrebbe prontamente declinato. Alla base delle nuove scintille tra i due, ci sarebbero proprio i bambini e la loro custodia.

La cantante vorrebbe avere la piena responsabilità dei due piccoli portandoli a vivere con sé negli Stati Uniti. Questo, non va bene, assolutamente a Piqué.

Tra le indiscrezioni della prima proposta di accordo, al calciatore sarebbe stato concesso di trascorrere l’estate con i due figli e di volare in Florida cinque volte l’anno in prima classe, tutto pagato dalla cantante.

Proprio la questione legate alle spese che sarebbero sostenute dalla donna sarebbero al fine di aiutare proprio l’uomo che avrebbe un debito di 2,5 milioni di euro accumulato a causa di problemi legali in Spagna. L’artista si sarebbe anche proposta di coprire il 20% della somma ma Piqué avrebbe comunque detto no per non repararsi dai figli. “C’è stato un faccia a faccia tra Shakira e Piqué. È stato un incontro piuttosto teso. C’è stata una discussione su dove staranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non accettare che si trasferissero a Miami”, il commento del giornalista Jordi Martin.

Di seguito un post Instagram della cantante con i due bimbi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG