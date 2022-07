In queste ore, la compagna di Gigi D’Alessio, Denise, ha pubblicato una foto del piccolo Francesco, nato a fine gennaio.

Una relazione che aveva colto tutti alla sprovvista, quella tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito, giovane napoletana che aveva rubato il cuore al cantante e col quale, ad inizio anno, aveva avuto anche un figlio, il piccolo Francesco. Il bimbo, nato il 24 gennaio 2022, è sempre rimasto ben “protetto” dai social e quasi mai, in questi mesi, è apparsa una sua foto o altro. Ora, però, ecco una rarissima immagine postata nelle stories da sua madre.

Gigi D’Alessio, un raro scatto dell’ultimo figlio

Gigi D’Alessio

La compagna di Gigi D’Alessio, Denise Esposito, ha un profilo Instagram aperto dove è possibile vedere i suoi post e le sue stories liberamente. Non mancano foto “normali” e sono rare, invece, quelle con il piccolo Francesco, nato a gennaio.

La donna aveva pubblicato giusto alcune immagini durante la gravidanza e poi due sole foto, una a febbraio, un mese dopo la nascita del piccolo, e una ad aprile.

Adesso, a distanza di tanto tempo, ecco apparire nelle stories, il piccolo Francesco. Quello di oggi è un evidente strappo alla regola che mostra il bambino, ormai di sei mesi, a mollo in una piscinetta. Per rispettare al meglio la loro e la sua privacy, il bimbo non viene inquadrato nel volto che è ben coperto da un cappellino a righe ma si vede comunque il simpatico costumino con stelle marine che ne completa il look da spiaggia.

IN_Denise_Esposito

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram di Denise e del cantante napoletano:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG