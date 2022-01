È nato il quinto figlio di Gigi D’Alessio, frutto della relazione con Denise Esposito. Ecco come ha annunciato la notizia il cantante.

Una lieta novella in questo lunedì per Gigi D’Alessio, il cantante napoletano che ha annunciato l’arrivo del suo quinto figlio, Francesco.

Primo figlio avuto con la nuova compagna Denise Esposito, Francesco D’Alessio è nato oggi pomeriggio, intorno alle 15, come ha mostrato lo stesso Gigi in una foto speciale pubblicato poco fa su Instagram, in cui dice: “Francesco, benvenuto alla vita”

Un’esplosione di gioia per Gigi D’Alessio che sperimenta per la quinta volta l’esperienza di essere padre, dopo aver avuto tre figli dall’ex moglie Carmela e un altro figlio dalla precedente relazione con la cantante Anna Tatangelo.

La storia don Denise Esposito

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito procede a gonfie vele. Di Denise Esposito si sa davvero poco, solo che ha 26 anni in meno del compagno e che fa l’avvocato.

Napoletana come il cantante, è estremamente legata alla sua famiglia e ha la passione per i viaggi. Pare che, da sempre, sia una fan di Gigi e che l’amore sia scoppiato durante un concerto a Capri.

