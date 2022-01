Nella puntata di ieri sera, l’attore rinnova il triangolo tra lui, Delia e Soleil e, nel tentativo di spiegarlo, viene cacciato dal conduttore esasperato dal suo comportamento.

Alex Belli è stato protagonista di una serata piuttosto intensa al GF Vip 6. Dopo aver consegnato l’anello e una lettera a Delia Duran, l’attore ammette di amare anche Soleil. A questo punto, dopo un fiume di parole che non hanno fatto capire le sue intenzioni al pubblico, Signorini lo caccia dallo studio esasperato.

Cosa è successo durante la messa in onda del reality

Dopo aver scritto un tweet con il quale lascia libera Delia Duran, Alex Belli le fa recapitare l’anello del loro matrimonio con una lettera. Nella lettera, come riporta TG Com 24, l’attore dichiara: “È il segno del nostro amore, solo tu puoi decidere se lo vuoi salvare, o distruggerlo per sempre. La modella venezuelana però, si dice confusa ancora dalle dinamiche con Soleil.

In studio intanto, Alfonso Signorini ha fatto delle domande insistenti per sapere cosa fosse successo sotto le coperte tra Alex e l’influencer. Dopo alcuni tentativi, l’attore dice: “La verità di quello che è successo sotto le coperte è privato ma Delia la conosce e ha sbagliato a tirarla fuori”. A questo punto il conduttore diventa ancora più confuso e cerca di spiegare ai telespettatori le dinamiche del triangolo, ma l’attore continua a parlargli addosso.

Il direttore di Chi si infuria e caccia Belli dallo studio dichiarando: “Avevi detto che questa sera avresti scelto la linea del silenzio e invece stai rendendo molto complicato il mio mestiere. Siamo in diretta mi rifiuto di lavorare così, vattene fuori!“. Ecco il video:

Riproduzione riservata © 2022 - DG