Manuel Bortuzzo è uscito dal GF Vip 6 per salute. L’ex nuotatore deve mangiare in un modo specifico e fare esercizi per non perdere il tono muscolare, così è costretto a tornare a casa. L’ex gieffino però non mette il punto sulla storia con Lulù e, anzi, le promette che dopo il reality saranno inseparabili.

Le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo

Come riporta Fan Page, Manuel Bortuzzo nella puntata di ieri ha fatto un bilancio del percorso con Lulù all’interno della Casa. L’ex nuotatore dichiara: “Anche nel mio ultimo risveglio nella casa, ho voluto fare le cose come tutti i giorni. Ho trovato qualcosa di vero, ora sono molto sereno. Sono entrato nella casa senza pensare all’amore. Ho sfidato tutti i campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento. Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima.”

L’ex gieffino poi aggiunge: “Quando passano gli anni, tra poco sono tre anni dall’incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare”. Infine, Manuel ringrazia tutto lo staff del reality: “Anche chi è dietro le quinte, sono tutti fondamentali. Perché hanno contribuito a un sogno, hanno fatto capire che la normalità è alla portata di tutti. E noi lo abbiamo realizzato insieme”.

