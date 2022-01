L’ex tronista di Uomini e Donne, svela qual è il motivo dell’operazione che ha affrontato sui social, per rispondere ai fan.

Samantha Curcio rivela un dettaglio inedito della sua vita privata. L’ex tronista aveva dovuto affrontare un’operazione andata poi a buon fine, per una malformazione al seno. Lei stessa lo spiega sui social per tranquillizzare i fan.

Le dichiarazioni di Samantha Curcio

“Avevo una malformazione al seno e dei problemi causati da interventi precedenti – spiega la Curcio – nati proprio per sistemare la malformazione. Questo è stato il quinto (e spero ultimo) intervento. Martedì sarò in diretta con il chirurgo che mi ha operata per far spiegare a chi ne ha la competenza dato che il mio problema è molto diffuso tra le donne ed io non voglio dare informazioni sbagliate”. Queste le parole di Samantha Curcio, riportate da Today.

L’ex tronista di era infatti mostrata in clinica sui social ma non è entrata nel dettaglio di ciò che doveva fare realmente. I fan si sono preoccupati ma fortunatamente, per ora le cose sembrano essere andate bene. C’è chi aveva anche pensato che la Curcio provasse a rifarsi il seno, considerando il nome del chirurgo il dott. Iannuzzi, ipotesi smentita dalla stessa ex tronista.

