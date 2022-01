Dopo essere stato cacciato dal GF Vip 6, l’attore ha chiarito la sua posizione in merito a ciò che si è detto in puntata con un tweet.

Come ci si poteva aspettare, Alex Belli non ha scelto per nulla la via del silenzio ma quella della replica. A quanto pare, il man game ha chiuso i giochi dopo la delusione della puntata, in cui è stato cacciato da Alfonso Signorini. Che non ritorni più in studio?

Il post di Alex Belli su Twitter

“GAME OVER. Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato, si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!“. Sono queste le parole di Alex Belli, dopo la puntata di lunedì sera. L’attore ha cercato di spiegare il suo rapporto con Soleil ma non è stato capito né dal conduttore né dalle dirette interessate, ovvero l’influencer e Delia Duran.

Nessuno ha ancora chiaro cosa, nella pratica, l’attore definisca come “libertà di coppia” e questo ha fatto infuriare anche il conduttore che vuole vederci chiaro, anche per spiegarlo ai telespettatori. Con questo messaggio, sembra che Belli non si presenterà più come ospite al GF Vip. Cosa succederà venerdì? Ecco il post:

GAME OVER ❌

Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME! #alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 25, 2022

