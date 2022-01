Le due gieffine hanno messo da parte rancori e rabbia e hanno parlato in tutta sincerità, tra le cose dette spunta anche cosa è successo tra Belli e Soleil sotto le coperte.

Dopo la puntata di lunedì sera in cui Alex Belli ha dichiarato che alcuni dettagli tra lui e Soleil sono privati, l’influencer e Delia si chiariscono. Le due si raccontano per mettere un punto all’astio che provano l’una per l’altra, o almeno ci provano.

Le dichiarazioni di Soleil e Delia Duran

Soleil Sorge si rivolge a Delia Duran e dichiara: “L’amore è esclusivo ma se lo condividi con più persone devi dichiararlo e devono essere d’accordo tutte le persone, ma non era questo il caso. Adesso dovete capire cosa volete e su quali basi… tutto lì. Io ho capito la tua rabbia. Mi sono presa una bella valanga di merd*. – riporta blogtivvu – Non mi sento vittima perché quello che abbiamo vissuto l’abbiamo vissuto in due. Io, sicuramente, sono sempre stata più chiara. Devi considerare anche che stai parlando di un matrimonio e avreste dovuto tutelarlo da entrambe le parti.“

Dopo aver risposto che la sua più alta dimostrazione d’amore è stata perdonarlo, Delia rivela un dettaglio: “Ci sta che per tre mesi ti manca una persona… dorme con te 24 ore su 24 e ti manca quell’affetto è normale che cadi subito. Spero che lui voglia recuperare questo rapporto ma io più di così cosa posso fare? Sì è visto tutto Sole. Nel web alle 4 del mattino… – si legge su blogtivvu – lui mi ha confessato ed io gli ho chiesto se è stato così… lui mi confessa tutto e mi ha detto che vi siete toccati e blablabla… e basta, solo quello. Ed io ho detto va bene, ed è per questo che io l’ho perdonato perché poteva accadere con chiunque cadere in tentazione… ma le parole e quello che ti ha detto e confessato lo sto scoprendo adesso.“

