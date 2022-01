In un nuovo documentario, Evan Rachel Wood si scaglia contro Marilyn Manson, accusandolo di violenze sessuali.

L’attrice Evan Rachel Wood ha raccontato delle violenze subite dall’ex fidanzato Marilyn Manson. Le dichiarazioni della star sono scioccanti e dimostrano gli abusi che ha dovuto sopportare a causa di Manson.

In particolare, Evan Rachel Wood si sofferma sul periodo in cui è stata protagonista di un video musicale del cantante, “”Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand).”, girato nel 2007. In quel periodo, l’attrice dice di essere stata ripetutamente drogata e violentata da Manson.

Ecco le sue parole: “Avevamo discusso di una scena di sesso simulata, ma una volta che le telecamere sono state girate, ha iniziato a penetrarmi per davvero. Non avevo mai acconsentito. Sono un’attrice professionista, l’ho fatto per tutta la vita. Non ero mai stata su un set così poco professionale in vita mia fino ad oggi. Era un caos completo e non mi sentivo al sicuro. Nessuno si prendeva cura di me. È stata un’esperienza davvero traumatizzante girare il video. Non sapevo come difendere me stessa o come dire di no perché ero stato condizionato e addestrato a non rispondere mai, a resistere.”

Evan Rachel Wood ha continuato, raccontato le sue sensazioni e il suo disagio costante: “Mi sentivo disgustosa e come se avessi fatto qualcosa di vergognoso, e potevo dire che il team era molto a disagio e nessuno sapeva cosa fare. Sono stata costretta a compiere un atto sessuale con false pretese. È stato allora che è stato commesso il primo crimine contro di me e sono stata essenzialmente violentata davanti alla telecamera.”

Il cantante ha negato tutto, dicendo che tutte le sue relazioni sono sempre state consensuali.

