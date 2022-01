Dopo quanto successo ad Amici di Maria De Filippi domenica 23 gennaio, Raimondo Todaro è finito nell’occhio del ciclone social per quello che ha detto contro Alessandra Celentano.

Raimondo Todaro al momento è uno dei personaggi più attaccati sui social media, visto quello che è successo ieri, domenica 23 gennaio, con la maestra Alessandra Celentano.

Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 23 gennaio c’è stata una forte discussione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Il tutto è nato dai casting che la maestra ha fatto per trovare un altro ballerino di latino al posto di Mattia, che purtroppo è infortunato da circa un mese. Ad un certo punto Raimondo ha chiesto a Maria De Filippi se poteva trovare un bel corteggiatore di Uomini e donne per tenere impegnata la Celentano, così che non andasse a disturbare gli allievi.

Questa frase contro Alessandra Celentano e un post goliardico di Todaro, che ha postato una foto della Celentano sul trono famoso, ha scatenato il popolo del web che si è scagliato contro il maestro di ballo: “Sto aprendo dei casting per Amici. Cerco un bel fidanzato per la mia cara amica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi; 2- deve essere alto almeno 1.75m; 3- non deve indossare collane, bracciali, orecchini né avere tatuaggi in vista, smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria: 4- deve sempre dire ‘maestra ha ragione lei’, parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio”

Sotto al famoso post, si sono scatenati numerosi commenti contro il maestro di ballo, accusato di essere molto sessista nei confronti di Alessandra Celentano. Non tutti, quindi, hanno apprezzato il tono scherzoso di Raimondo Todaro che si trova ora in una bufera social.

Cosa succederà nella prossima puntata di Amici? Maria De Filippi parlerà di questo dibattito aperto? Staremo a vedere.

