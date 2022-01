Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, si sposa: ecco la proposta di matrimonio alla fidanzata Giorgia Migliorati.

L’ex gieffino Enock Barwuah, 28enne fratello di Mario Balotelli, in ginocchio ha chiesto la mano a Giorgia Migliorati, sua fidanzata dal 2020. Una profonda amicizia che si è trasformata in amore e che, ora, si concretizzerà in qualcosa di più.

Enock ha fatto una bellissima sorpresa alla sua Giorgia, con una proposta unica. La proposta di nozze è stata allestita all’aperto, nella splendida cornice di Borgo Glazel, una location da sogno per eventi a Piamborno, in Valle Camonica, in provincia di Brescia.

Il fratello di Balotelli, ha scelto il giardino della dimora storica per chiedere a Giorgia la mano. Enock Barwuah si è messo in ginocchio e, dietro la coppia, immancabili ci sono stati i fuochi d’artificio.

Giorgia Migliorati ovviamente ha reagito entusiasta alla sorpresa ricevuta dal suo amato Enock, e gli ha detto di si alla sua proposta. Quindi a breve, i due diventeranno marito e moglie.

Riproduzione riservata © 2022 - DG