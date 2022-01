La modella Bella Hadid ha svelato di aver detto addio all’alcol per sempre, dopo un periodo abbastanza duro dove aveva perso il controllo.

Bella Hadid si è aperta su un periodo molto particolare della sua vita, in cui l’alcol aveva preso il sopravvento su di lei. La bellissima modella, infatti, ha deciso di smettere di bere per riprendere il controllo su sé stessa.

In un’intervista con InStyle, Bella Hadid ha infatti svelato di aver smesso di bere, proprio perché era arrivata a un punto particolare che l’ha fermata: “Ho bevuto abbastanza. Amavo l’alcol e sono arrivata al punto in cui anche io ho iniziato a non essere più in grado di controllarmi. Non sento più il bisogno di bere”

La modella ha spiegato perché ne ha abbastanza dell’alcol: “Non voglio bere perché ormai so come mi potrebbe influenzare alle 3 del mattino, quando mi sveglio e mi viene l’ansia pensando a cose passate, tipo quello che ho detto quando mi sono diplomata”

Solo qualche mese fa, Bella Hadid aveva svelato anche la sua battaglia per la sua salute mentale, e aveva detto: “Per chiunque stia affrontando gli stessi terribili problemi, ricordatevi che non dovete superare tutto da soli”

