Michelle Hunziker allarga la famiglia: nessun nuovo figlio in arrivo, questa volta si tratta di una tenera cagnolina…

Sono giorni di grande gioia in casa di Michelle Hunziker. Le splendide vacanze in Sardegna con tutta la famiglia al completo, possibili presentazioni ufficiali al nuovo compagno Giovanni Angiolini. E, adesso, anche l’ingresso di un nuovo componente nel nucleo familiare: una tenera cagnolina di nome Lilly junior.

Michelle Hunziker e la nuova arrivata

Michelle Hunziker

Come detto, è arrivato un nuovo membro in famiglia a casa di Michelle Hunziker. Si tratta di un cagnolino molto dolce che la stessa showgirl ha voluto presentare anche ai suoi seguaci sui social. Con alcune stories su Instagram, la donna ha mostrato quello che sembra essere un chihuahua a pelo lungo color marrone.

“E la famiglia si allarga… è arrivata Lilly junior”, ha scritto la donna accompagnando le parole ad una foto di una zampetta. Poi, nelle stories successive, ecco anche le immagini della cagnolina.

Circa un anno fa la Hunziker aveva dato l’addio alla sua barboncino di nome Lilly col quale aveva avuto un rapporto davvero lungo, ben 11 anni. Venuta a mancare la cagnolina, evidentemente, in casa c’era bisogno di un altro amichetto oltre a Leone, barboncino figlio proprio di Lilly.

Ecco quindi l’arrivo di Lilly junior che immaginiamo prenda il nome in onore appunto del compianto amico a quattro zampe precedente. Da sempre grande amante degli animali, la Hunziker ha deciso di far crescere ulteriormente la sua famiglia di canini con annesse “Emozioni indescrivibili”, proprio come ha aggiunto la conduttrice a corredo di altre immagini sui social.

A giudicare dalla felicità delle sue bambine, l’arrivo di Lilly Junior è stato molto apprezzato. Non resta che farla crescere nel migliore dei modi.

IN_Michelle_Hunziker

A proposito di famiglia, di seguito un tenero post Instagram di giugno della showgirl con le figlie più piccole:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG