Flora Canto si prepara alle nozze con Enrico Brignano e nelle ultime ore ha vissuto una bella festa per l’addio al nubilato.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e Flora Canto si prepara alle nozze con Enrico Brignano che dovrebbero tenersi negli ultimi giorni di luglio. Nelle ultime ore, come è possibile vedere dalle stories Instagram della diretta interessata e da alcuni suoi post, eccola vivere dei momenti di allegria e spensieratezza insieme alle amiche per il suo addio al nubilato.

L’addio al nubilato di Flora Canto

Flora Canto

Dopo aver svelato in passato alcuni dettagli sull’abito che indosserà al suo matrimonio, Flora Canto è ormai sempre più pronta a dire “sì” al compagno e padre dei suoi figli Enrico Brignano. La conduttrice 36enne ha festeggiato nelle scorse ore il suo addio al nubilato con le amiche di una vita. Look total white per prepararsi alle nozze e, ovviamente, tanti sorrisi e ironia per la serata tra donne.

Dai social arrivano anche alcuni indicazioni sulla festa in sé e le amiche presenti: “Diamo il via alle danze. La sobrietà del mio Addio al Nubilato! Un grazie alle mie amiche che mi supportano e sopportano da anni”, ha scritto la Canto taggando alcune delle persone presenti tra cui Tosca D’Aquino e Matilde Brandi per citarne alcune.

Tra pochissimo, quindi, la conduttrice romana sposerà Enrico Brignano, padre dei suoi figli Martina e Nicolò. Le nozze, come detto in precedenza, sono previste negli ultimi giorni di luglio, precisamente il 30. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato in una location sul mare davanti a 150 invitati al tramonto.

Di seguito un post Instagram della donna con tanto di video simpatico della serata:

