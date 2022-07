Ore difficili per Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. La mamma ha pubblicato un post emozionante dall’ospedale.

La paura per la figlia, il sostegno, prima a distanza e poi dal vivo. Maria Teresa Ruta torna a parlare e lo fa con un messaggio emozionante con tanto di video e foto della sua Guenda che, nelle scorse ore, era stata ricoverata e operata per la rottura di una tuba. Sui social, mamma Maria Teresa ha voluto condividere alcuni pensieri molto profondi su quanto affrontato, chiamando anche in causa il suo ex marito con quale, nonostante il rapporto non sia quello di una volta, c’è stata massima collaborazione e rispetto. Tutto per il bene dei propri figli.

Maria Teresa Ruta e il messaggio dall’ospedale

Maria Teresa Ruta

“Ora lo possiamo dire… è andato tutto bene”, ha esordito Maria Teresa Ruta su Instagram con tanto di post di filmato dall’ospedale con Guenda e l’ex marito Amedeo Goria. “Grazie davvero a tutti.. l’elenco sarebbe davvero lunghissimo”, ha proseguito la donna rivolgendosi a medici, infermieri e a tutto lo staff dell’ospedale – il Policlinico di Milano – che ha curato sua figlia in questi giorni. “Ho pregato e pensato alla precarietà”.

“La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragili ma solo le relazioni fra i 2 coniugi. I figli e il loro benessere restano il nostro impegno. La ricetta non è facile… Vi vengono in mente altri ingredienti? 1 Comunicare; 2 Dialogare; 3 Mantenere le proprie responsabilità; 4 Non screditare l’altro genitore; 5 Rimanere leali nei confronti dell’altro genitore; 6 Prendere insieme le decisioni importanti; 7 Attenzione e rispetto ai nuovi partner”.

Infine un pensiero, anche ironico, al suo attuale compagno, Roberto Zappulla: “Grazie a Roberto. Ma quello non è l’anestesista di Chiara Ferragni?”. Un messaggio completato dall’hashtag #andràtuttobene a conferma che le condizioni di sua figlia sono in netto miglioramento.

Di seguito il post Instagram della showgirl:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG