Belen Rodriguez ha voluto fare “chiarezza” prima di tornare con Stefano De Martino e avrebbe messo in riga un’altra donna…

Sono di nuovo sorrisi e baci d’amore, quelli tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia è uscita finalmente allo scoperto nelle ultime ore mostrandosi sui social in una splendida fuga in barca sul loro yatch ‘Santiago’, come il nome del loro figlio. Prima di tornare insieme, però, la showgirl argentina avrebbe voluto “mettere in riga” un’altra donna che, forse, era interessata al suo ex marito.

Belen ha messo in riga una spasimante di De Martino: il retroscena

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso, come detto, di tornare insieme e di non nascondersi più dai riflettori. Da qualche giorno oramaia, la coppia sta condividendo i propri momenti di gioia insieme in vacanza a Ponza. Non solo panorami mozzafiato e paesaggi dolcissimi, anche qualche foto innamorata che li riguarda da vicino.

I due sembrano tornati a far risplendere il loro amore, non prima, però, di aver chiarito alcune situazioni esterne. Infatti, secondo quanto ripreso da Dagospia, la showgirl avrebbe voluto mettere i puntini sulle “i” riguardo una presunta altra donna, spasimante di De Martino.

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: ‘è mio marito, non ti allargare’. Di chi si tratta?”. Sono queste le parole del media che è sempre molto ben informato. Non sa chi possa essere questa donna, ma è probabile che con il tempo possa uscire fuori il suo nome. Nel frattempo, come detto, la coppia si gode la felicità ritrovata.

Di seguito il post Instagram di Belen con il “quasi bacio” a Stefano che ne ha ufficializzato il ritorno insieme e che ha fatto brillare gli occhi ai tanti fan della coppia:

