Dalla Cina in lockdown, Heather Parisi definisce il vaccino per i bambini, “un atto di egoismo e di viltà degli adulti”.

Heather Parisi definisce “un atto di egoismo e di viltà degli adulti” quello di sottoporre i bambini al vaccno anti-Covid. La showgirl – residente a Hong Kong – esprime la sua opinione in merito alla delicata situazione che milioni di persone hanno vissuto nel mondo e che, nel paese in cui risiede, vivono ancora a causa di un nuovo lockdown.

Heather Parisi parla del vaccino anti-Covid sui bambini

Heather Parisi esprime la propria opinione in merito alla somministrazione del vaccino anti-Covid sui bambini. Gli adulti – per la showgirl – possono scegliere liberamente di farlo, ma sui bambini lo considera “un atto di egoismo e di viltà da parte degli adulti“. Il post su Instagram:

Come si legge in didascalia, possiamo apprendere che la Parisi non è contraria al vaccino purché effettuato solo sugli adulti: “Quando si parla di adulti io sono free vax“, dice, salvaguardando, però, i più piccoli, affermando che si tratta di “un atto di arroganza della scienza“, nonché “un odioso atto di prepotenza di chi ci governa”.

Heather Parisi

La drammatica situazione in Cina

La ballerina e showgirl vive da anni a Hong Kong, in Cina, insieme alla sua famiglia e ha vissuto lì i duri momenti del lockdown che è stato, oltretutto, ripristinato da quasi un mese nel paese.

Si è sviluppata, dunque, una situazione di forte sofferenza: ben 25 milioni di persone sono bloccate in casa, molte delle quali sono rimaste senza viveri. E molti non hanno retto a queste nuove restrizioni, tanto da scegliere la strada del suicidio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG