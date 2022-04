Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto su Instagram in cui indossa un jeans a bassa vita, mostrandosi in un velato topless.

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato, su Instagram, una foto in cui si è mostrata quasi senza veli: un topless sensuale che ha fatto subito battere il cuore dei tanti fan che hanno commentato il meraviglioso scatto. Ecco la foto della showgirl.

Elisabetta Gregoraci: topless su Instagram

La showgirl ha postato su Instagram una foto, in cui si mostra in topless: il seno, certamente, è coperto dalle braccia ma si intravede. Eli indossa solamente un cappello e un jeans a bassa vita. Ecco lo scatto:

La didascalia non contiene parole ma solo una emoji di un fulmine. I fan subito si sono precipitati a commentare la foto, dimostrandole il loro apprezzamento.

ELISABETTA GREGORACI

La sensualità della showgirl

Di solito, la Gregoraci pubblica foto non così hot, ma questa volta ha voluto fare uno strappo alla regola per i suoi fedeli seguaci che hanno apprezzato molto questo cambio di rotta.

Nell’ultimo scatto, si è mostrata in accappatoio bianco allo specchio: in questa foto, ha voluto dare la buonanotte ai suoi follower. Chissà, magari in futuro pubblicherà altre foto simile e sicuramente i fan ne saranno entusiasti.

