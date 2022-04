Brutto episodio durante la partita Foggia-Catanzaro con l’attaccante Pietro Iemmello colpito dai tifosi davanti agli occhi di sua moglie.

Episodio che ha dell’incredibile durante la partita di Serie C tra Foggia-Catanzaro. Invasione di campo, gara sospesa per diversi minuti ma, soprattutto, una brutta aggressione con schiaffi e minacce di morte a Pietro Iemmello, attaccante della squadra ospite ed ex dell’incontro. Il tutto, davanti agli occhi inorriditi di sua moglie Giulia Elettra Gorietti e della loro figlia che guardavano la gara.

Iemmello aggredito in Foggia-Catanzaro: lo sfogo della moglie

I terribili momenti vissuti in Foggia-Catanzaro da Iemmello sono stati condivisi allo stesso modo da sua moglie Giulia Elettra Gorietti e dalla loro figlia. Un qualcosa che resterà a lungo nella mente della donna ma anche della giovanissima piccola: “È impensabile quello che è successo ieri – ha scritto la Gorietti su Instagram -, minacce di morte e tagli di gola mimati in diretta tv. Davanti a bambini che guardano la loro squadra”.

La risposta del Foggia

A seguito dell’accaduto, il club del Foggia, per voce del suo presidente Nicola Canonico, ha chiesto scusa “ai tifosi foggiani per la brutta gara”, ma anche “a tutti i tifosi italiani per ciò che è accaduto in campo. Sono indignato, prendo le distanze”.

Scuse che, però, non sembrano aver fatto “colpo” sulla moglie di Iemmello che in un’altra storia Instagram ha rincarato la dose: “Non parlo mai di calcio, ma dopo ieri condanno il club Foggia che non sa gestire la tifoseria e le partite nel proprio stadio. Inutile che si dissociano nelle interviste, lo dimostrino con i fatti”.

Per la cronaca, il giudice sportivo di Serie C ha deciso di squalificare per due turni effettivi la Curva Nord del Foggia e per uno la Curva Sud. Alla società pugliese è stata anche comminata un’ammenda di 10.000 euro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG