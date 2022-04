La nota influencer Georgette Polizzi ha ricevuto tante critiche per alcuni comportamenti nella gestione di sua figlia nata da poco.

Continuano gli alti e i bassi nella vita di Georgette Polizzi, la nota influencer che da poco è diventata mamma. Prima la gioia per la nascita della piccola Sole, poi il triste annuncio del ripresentarsi della malattia. Adesso, anche i conti con le critiche dei followers sui social.

Georgette Polizzi attaccata sui social: la risposta

In queste ore, infatti, Georgette Polizzi ha condiviso alcune stories su Instagram nelle quali, con il sorriso sulle labbra, ma con tono piuttosto serio e anche arrabbiato, ha cercato di sdrammatizzare una situazione che si è fatta davvero pesante: le critiche di molti suoi seguaci per alcuni comportamenti suoi con la figlia.

“E non si baciano le mani dei neonati, e non baciare tua figlia in faccia perché potrebbe prendere il Covid”, ha detto Georgette facendo riferimento a qualche messaggio ricevuto. “Però mentre la pulisco, le faccio il bagno, le do da mangiare, in quei momenti non lo prende il Covid? E poi, perché devo avere il Covid io?”, ha detto la donna dello spettacolo facendo riferimento alle accuse evidentemente ricevuti dai fans sulla gestione della piccola Sole.

Tra i tanti messaggi ricevuti, anche qualche riferimento al modo di lasciar dormire la bambina: “Non deve dormire di lato…ma voi cosa ne sapete? Io devo stare qui a giustificarmi con voi? Non capisco. Poi tutti voi che scrivete mi dite “ti do un consiglio”. Ma secondo voi sono stupida? Siete pensanti dai…”.

Ad ogni modo, vedendo le foto pubblicate di recente dalla bella Georgette, tutto sembra procedere per il meglio con la bimba.

Questo uno dei suoi ultimi post su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG