La showgirl è volata a Sharm el-Sheikh per concedersi una vacanza, all’insegna del relax e del divertimento. Tra le acque cristalline del mare del posto, la showgirl ha scattato diverse foto in cui dimostra di essere una sensuale sirena.

Qualche momento di spensieratezza e relax per l’esplosiva showgirl, che è volata a Sharm el-Sheikh per una vacanza meravigliosa. Nelle acque del mare, nuota con leggiadria, dimostrando di essere una vera sirenetta. Una foto della showgirl su IG:

In diverse storie su Instagram, ha pubblicato diversi scatti in costume, mentre nuota, esplorando i fondali e la barriera corallina: “Voglio condividere con voi questi momenti, un desiderio che avevo dopo un anno di lavoro senza respiro”, ha detto la showgirl.

Un stacco dalla routine di tutti i giorni ci voleva per la Marini, uno dei volti più noti del piccolo schermo: dal successo del Bagaglino, fino ai molteplici reality ai quali ha preso parte, Valeria aveva certamente bisogno di un attimo di tregua.

Tra TV, teatro e cinema, la showgirl ha lavorato, su più fronti, dimostrando di avere versatilità in tutto ciò che ha fatto.

