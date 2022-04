Paola Barale si racconta a 360° tra il recente lockdown a causa del Covid, l’amore e alcuni tratti del suo carattere del tutto inediti.

Mai banale con le sue storie. Sincera ma anche molto sopra le righe. Paola Barale si conferma al Corriere della Sera nel corso di un’interessante intervista riportata anche da Oggi.it. Dal desiderio di non invecchiare mai, fino a qualche dettaglio inedito sul suo aspetto fisico. Senza dimenticare, ovviamente, le questioni di cuore…

Paola Barale: tv e teatro

“In tv vorrei fare l’intrattenimento, una tv che è un po’ sparita. E così mi è tornata la voglia di rimettermi in gioco”, ha esordito Paola Barale facendo riferimento ai suoi impegni in teatro con la commedia Se devi dire una bugia dilla grossa. “È stato come tornare a scuola, mi ha ridato entusiasmo. Una rinascita vera. Facendo le prove con i miei colleghi così bravi, giganti del talento, era come se facessi un corso di recitazione, ma senza pagare”.

PAOLA BARALE

Età e amore

Ma la Barale si è soffermata anche su diversi aspetti personali. A proposito del suo fascino: “Non sono succube della moda. Ho bravi amici che mi danno consigli. Per valorizzarsi bisogna solo esaltare le proprie caratteristiche”

Eppure la stessa showgirl ha anche ammesso: “Io però non mi sono mai piaciuta e poi detesto invecchiare, hai meno possibilità, meno energie, e avere limiti non mi piace. Poi certo sono grata alla vita, ma non ho mai sentito uno di 80 anni che non vorrebbe averne 30, e non ho mai sentito un trentenne desiderare di avere 80 anni”.

Con la crescita, anche la consapevolezza che in certe situazione essere soli è meglio: “Anzi ho pensato: meno male che sono sola. Perché o vivi in una casa grande, sei la coppia perfetta, con figli perfetti e allora si può fare, se no è un incubo”, ha spiegato la Barale facendo riferimento al periodo di lockdown per il Covid.

