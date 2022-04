Malore all’Isola dei Famosi per Nicolas Vaporidis che si è sentito male dopo una prova di resistenza definita del girarrosto.

Emozioni a non finire all’Isola dei Famosi. Non solo i pericoli causati dalle condizioni climatiche, con la tempesta di pioggia che ha assalito l’Honduras, ma soprattutto per le condizioni di salute dei naufraghi ed in particolare di Nicolas Vaporidis che si è sentito male dopo una prova, definita del girarrosto.

Isola dei Famosi: malore per Nicolas Vaporidis

Ancora un colpo di scena all’Isola dei Famosi. Non parliamo di liti, sempre all’ordine del giorno, o di eliminazioni, ma di un malore che ha colpito Nicolas Vaporidis a seguito di una prova di resistenza.

I naufraghi, ed in particolare Nicolas e Roger, si sono sfidati nella cosiddetta prova del girarrosto, una delle sfide più longeve del reality targato Mediaset.

Sebbene all’inizio proprio Nicolas Vaporidis sembrasse essere destinato a vincere, ecco che alla fine è stato il primo a cedere a causa di un malore. Infatti, una volta terminata la prova, l’attore era già visibilmente stranito e successivamente ha accusato gli effetti della stanchezza.

Per questa ragione, è stato allontanato dalla Palapa. Il movimento ciclico del gioco ha messo a dura prova la sua resistenza mettendo in apprensione tutti i telespettatori e anche la sua famiglia.

Per fortuna l’attore è rientrato in Palapa nel momento delle nomination e ha voluto mandare un messaggio a casa per tranquillizzare tutti i suoi cari: “Tranquilli, sto bene, mamma non ti preoccupare è tutto a posto”.

Sebbene le sue parole abbiano rasserenato un po’ tutti, sui social sono stati in tanti ad aver mostrato la propria preoccupazione. “Si vedeva subito che non stava bene”, “Fatelo restare in osservazione per favore”, “Forse è troppo mettere i naufraghi deboli causa poco cibo sotto sforzo così”.

Come se non bastasse, a fine puntata, per Nicolas Vaporidis è arrivata anche la nomination insieme a Nick e Gustavo.

Di seguito la prova contestata e il post Instagram col filmato:

