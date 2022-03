Georgette Polizzi ha annunciato via social la nascita della figlia: lei e Davide Tresse sono finalmente diventati genitori.

Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore: la coppia ha dato l’annuncio della nascita della piccola Sole, questo il nome scelto. Per Georgette la nascita della figlia ha rappresentato un vero e proprio miracolo anche a causa dei problemi d’infertilità che aveva confessato di aver avuto insieme a suo marito. Ecco il post:

Georgette Polizzi: il figlio

Con enorme gioia Georgette Polizzi ha finalmente potuto dare il benvenuto alla sua prima figlia, nata dall’amore per il marito Davide Tresse che, in questi anni, non ha mai smesso di starle accanto. Dopo aver scoperto di avere la sclerosi multipla, Georgette si è ritrovata a combattere contro alcuni problemi d’infertilità e infatti lei e suo marito si sono sottoposti a un lungo e travagliato percorso di cure prima di riuscire ad avere finalmente il loro primo figlio:

“Quanto ho immaginato questo momento… Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno… Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto”, aveva scritto Georgette annunciando la sua gravidanza.

Georgette Polizzi e Davide Tresse: l’amore

Durante questi mesi d’attesa lei e Davide Tresse non hanno mancato di dedicarsi via social messaggi d’amore e pensieri dedicati alla nuova vita che insieme hanno messo al mondo. I due hanno toccato il cielo con un dito grazie all’arrivo del loro primo figlio e presto mamma e piccolo potranno fare finalmente ritorno a casa.

