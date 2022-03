L’insegnate di ballo di Amici, racconta di come ha affrontato il suo tumore e quanto l’alimentazione giusta conti nel processo di guarigione.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, la solare maestra di Amici racconta il suo incontro con il tumore diagnosticato nel 2002. La showgirl e ballerina ricorda il suo complicato rapporto con l’alimentazione e quanto sia stato importante per la guarigione.

Le dichiarazioni di Lorella Cuccarini

Come riporta Today, Lorella Cuccarini racconta il suo rapporto con l’alimentazione: “Sarà anche una questione di geni — ho la fisicità di mia nonna — ma la verità è che mi alleno tutti i giorni e presto attenzione a quel che metto in tavola. Ieri come oggi. D’altra parte, dopo i quaranta lo sgarro si paga di più. Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne.” Poi aggiunge: “Il benessere è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo.”

La showgirl racconta poi il percorso con il cancro: “Ne sono uscita grazie a cure mirate. L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG