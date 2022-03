La conduttrice non si fa mancare di lanciare una frecciatina a Bassetti, ospite di Mattino 5 per parlare del Covid-19 e della situazione attuale in Italia.

Il virogolo è stato spesso invitato da Federica Panicucci per parlare del Covid-19 a Mattino 5. Questa volta però, la conduttrice lancia una frecciatina, neanche molto velata, a Bassetti. Il motivo sembra essere legato ad un’affermazione sulla sua visibilità in tv.

Il botta e risposta tra Bassetti e Federica Panicucci

Tra la conduttrice e il virologo c’è stato un scambio acceso in studio. Come riporta Gossip e Tv, Federica Panicucci porge una domanda a Bassetti, riferendosi ai colleghi del virologo: “Ma secondo lei perché gli altri dichiarano tutto questo? Vogliono tenerci sempre un po’ in allarme?“. A questo punto, il professore dichiara: “Sono ben contento di essere invitato meno in televisione e di parlare meno perché mi occupo di tutte le malattie infettive“. Spontaneo e immediato il commento della Panicucci che lancia la frecciata: “Beh, meno negli altri programmi, perché da me è qua tutti i giorni“.

A questo punto, Bassetti non reagisce e dichiara: “Forse qualcuno dei miei colleghi è più dispiaciuto di questo e quindi vuole continuare alta l’attenzione per continuare a farsi invitare!“

