Il calciatore cede per un giorno intero il suo profilo social a Iryna Kondratova che cura i bambini ucraini sotto le bombe.

Un gesto lodevole quello di David Beckham che cede il suo popolarissimo profilo social alla dottoressa Iryna Kondratova. Lei insieme a tanti medici e chirurghi lavorano giorno e notte e sotto le bombe per poter curare i bambini ucraini gravemente feriti dalla guerra.

Le dichiarazioni della dottoressa

Come riporta Fan Page, la dottoressa Iryna Kondratova parla attraverso il profilo social di David Beckham: “Il primo giorno di guerra, tutte le donne incinte e le madri sono state evacuate e trasferite nel seminterrato. Sono state tre ore terribili che abbiamo passato insieme. Sfortunatamente, non possiamo spostare i bambini in terapia intensiva nel seminterrato perché hanno bisogno di attrezzature salvavita. Lavoriamo tutto il giorno – ha aggiunto la dottoressa Kondritova -. Ed è dura perché dobbiamo gestire ogni cosa sotto i bombardamenti“.

La situazione è davvero tragica per i medici rimasti in Ucraina a salvare vite umane. Il gesto del calciatore serve a documentare gli orrori della guerra in modo che quante più persone possibili possano vedere con i proprio occhi e capire cosa sta accadendo. Un gesto importante, quello di Beckham il cui profilo è diventato un documentario su chi lotta ogni giorno contro questo massacro. Ecco il post:

Riproduzione riservata © 2022 - DG